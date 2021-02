Enorme Iceberg si stacca dall’Antartide: è grande quanto Roma

Un iceberg di grandi dimensioni si è staccato in Antartide dalla piattaforma di ghiaccio di Brunt, come annunciato dall’organizzazione britannica British Antarctic Survey.

Il distacco dell’enorme massa di ghiaccio sarebbe avvenuta nella giornata di Venerdì. L’iceberg misura 1.270 chilometri quadrati (490 miglia quadrate) e si è staccato da una piattaforma che ha lo spessore di 150 metri. Un’estensione quasi quanto quella di Roma.

Gli scienziati avevano previsto che un enorme pezzo di ghiaccio si staccasse in questo punto in quanto era presente un’ampia frattura da ormai diversi decenni. Negli ultimi anni aveva cominciato ad avanzare verso Nord al ritmo di quattro chilometri l’anno, e a un chilometro al giorno nel mese di gennaio 2021.

Ecco un filmato risalente a metà Febbraio, che mostra l’enorme frattura nel ghiaccio:

Brunt Ice Shelf calves along North Rift chasm – A 1270 km² #iceberg has broken off the #BruntIceShelf.#HalleyVI Research Station is closed for the winter and unlikely to be affected.

Full story: https://t.co/l13QrWdnB0

📽️ #NorthRift, #Antarctica, 16 Feb 2021, @BAS_News pic.twitter.com/QyNt7sVOzT

— British Antarctic Survey (@BAS_News) February 26, 2021