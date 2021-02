Valanga in Val d’Ossola: devastato famoso “Lago delle Streghe”

Una valanga di notevoli dimensioni si è verificata negli ultimi giorni l’area dell’Alpe Devero località turistica nell’Ossola, in Piemonte.

La grossa massa di neve staccatasi dal versante della montagna, non ha coinvolto persone ma ha travolto il sottostante “Lago delle Streghe”, piccola perla del Devero raggiunta frequentemente da turisti e abitanti della zona. Lo specchio d’acqua e le zone limitrofe sono state devastate da neve ma anche fango, detriti, sassi e piante. Parecchi i danni: distrutti il ponticello in legno, la passerella, la bacheca e la cappelletta.

In questa zona spesso in passato si erano verificate slavine e valanghe, ma mai di questa portata e violenza. «Quando la neve si sarà sciolta -spiega il vice sindaco di Baceno Stefano Costa- bisognerà vedere quello che rimarrà del lago. Sicuramente bisognerà fare un intervento di messa in sicurezza del pendio, di sistemazione dell’invaso e di ripristino delle strutture danneggiate».

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook