Eruzione dell’Etna: enorme colonna di fumo stamattina, pioggia di cenere nel catanese

Ottava eruzione dell’Etna oggi 28 febbraio 2021. Colonna di fumo alta 8 km e pioggia di cenere nel catanese.

Nella mattina di oggi 28 febbraio 2021 si è verificato l’ennesimo parossismo dell’Etna, l’ottavo di questo incredibile mese di febbraio. Anche in questa circostanza l’eruzione si è rivelata particolarmente intensa e appariscente, tanto da stupire gli stessi siciliani ben abituati ai brontolii dell’Etna.

Attorno alle 9 del mattino si è levata in cielo un’enorme colonna di fumo e cenere, alta almeno 7-8 km e così ampia da estendersi su gran parte del catanese. La nube di cenere e gas è ben visibile anche dal satellite.

Le correnti occidentali situate alle alte quote hanno spinto la nube verso est, favorendo importanti piogge di cenere sui versanti orientali dell’Etna, soprattutto tra Giarre, Zafferana Etnea e Acireale.

Oltre a gas, fumo e cenere sono in atto fontane di lava e continui boati, poco visibili dato che ci troviamo in pieno giorno.

La pioggia di cenere in atto su Giarre:



A cura di Raffaele Laricchia

