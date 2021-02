Eruzione Etna: battente pioggia di cenere e lapilli a Zafferana Etnea [VIDEO]

Una nuova eruzione dell’Etna è in corso dalle prime ore del mattino di oggi, 28 Febbraio. Si tratta del settimo parossismo in circa 10 giorni.

L’eruzione di oggi è particolarmente vistosa e spettacolare: una imponente colonna di fumo e cenere si è alzata per circa 7-8 km, risultando visibile a grande distanza grazie al cielo limpido.

Come vi abbiamo descritto in questo precedente articolo, le correnti occidentali situate alle alte quote stanno spingendo la nube verso est, favorendo la ricaduta di cenere sui versanti orientali dell’Etna, soprattutto tra Giarre, Zafferana Etnea e Acireale.

Ecco un filmato impressionante che arriva da Zafferana, dove è in atto una intensa pioggia di lapilli e cenere, con parecchi disagi per la popolazione.

A cura di Francesco Ladisa

