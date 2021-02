Forte bassa marea a Venezia: si prosciugano i canali, disagi nella navigazione

Forte bassa marea su Venezia e tutta la laguna, la causa è l’alta pressione situata su tutto il nord e l’Europa centrale.

L’arrivo dell’anticiclone africano su tutta Italia ha dato inizio, nei giorni scorsi, ad una prolungata bassa marea nella laguna veneta. Le condizioni meteo estremamente stabili e la pressione più alta presente sulle regioni settentrionali hanno pian piano “allontanato” il mare dalle coste venete/friulane in direzione dell’Adriatico meridionale dove troviamo una pressione leggermente più bassa.

Il risultato di questo spostamento delle acque è una notevole bassa marea su tutta la laguna veneta come da molti mesi non accadeva. La bassa marea ha raggiunto i -55 cm e molti canali minori di Venezia risultano quasi prosciugati. Ovviamente non si tratta di nulla di storico, considerando che in altri episodi del passato la bassa marea ha superato i -100 cm.

Il forte abbassamento del livello del mare sta creando notevoli disagi alla navigazione e addirittura in alcuni piccoli canali veneziani è totalmente impossibile utilizzare le barche.

Le condizioni meteorologiche torneranno pian piano alla normalità nel corso della prima settimana di marzo e di conseguenza anche il livello del mare tornerà a salire in tutta la laguna.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook