Forte eruzione dell’Etna: Zafferana Etnea avvolta dalla cenere [FOTO]

Pioggia di cenere su Zafferana Etnea dopo l’eruzione dell’Etna. Quasi 2 cm di cenere nera avvolgono la cittadina etnea.

L’improvviso e intenso parossismo avvenuto sull’Etna stamattina, attorno alle 9, ha scatenato una “nevicata” di cenere come da tempo non si vedeva su Zafferana Etnea, situata alle pendici del vulcano siciliano. Le correnti occidentali alle alte quote hanno sospinto la nube di cenere, fumo e lapilli verso est, proprio in direzione di Zafferana Etnea e a seguire Giarre, Riposto e Santa Venerina.

Il centro abitato più colpito è proprio quello di Zafferana Etnea, più esposto agli effetti dell’Etna: l’intero abitato e anche le piccole frazioni sono state invade da circa 1-2 cm di cenere nera che ha totalmente stravolto il paesaggio, appunto annerendolo. Le immagini che arrivano da Zafferana mostrano la notevole pioggia di cenere che ha depositato al suolo uno strato nero e purtroppo anche pericoloso considerati i disagi che arreca alla circolazione stradale.

A cura di Raffaele Laricchia

