Meteo: irrompe aria più fresca dai Balcani, oggi termina l’inverno meteorologico

Aria più fredda dai Balcani, calano oggi le temperature su tutta Italia. Si conclude l’inverno meteorologico in Italia.

Siamo arrivati al termine dell’inverno meteorologico che, ricordiamo, nel calendario meteo-climatico italiano termina col finire di febbraio. Da domani avrà inizio la primavera meteorologica, che non va confusa con quella astronomica che avrà inizio il 20 marzo grazie all’equinozio di primavera.

Dunque il trimestre freddo termina oggi, ma questo non esclude assolutamente colpi di coda invernali nel mese di marzo, come spesso è accaduto in passato.

Per il momento dobbiamo fare i conti con l’alta pressione che continua a regnare su tutta Italia, ma con qualche differenza rispetto ai giorni scorsi. Le temperature, infatti, sono calate un po’ ovunque grazie all’ingresso di aria più fresca dai Balcani attraverso moderati venti di grecale e tramontana. Il vento si sta facendo sentire soprattutto sul versante adriatico e al sud ed è proprio il vento che sta spazzando via nubi basse e nebbie dalle coste tirreniche. A breve le nubi saranno spazzate via dal vento anche in Sardegna.

METEO 28 FEBBRAIO 2021 | Tempo stabile per tutta la giornata, con tanto Sole e poche nubi. Venti di grecale sulle regioni adriatiche e al centro-sud, con raffiche localmente oltre i 30 km/h. Sereno su tutto il nord, ma dal pomeriggio arriveranno locali annuvolamenti senza piogge. Temperature in netto calo rispetto ai giorni scorsi, anche di oltre 6-7°C.



A cura di Raffaele Laricchia

