Eruzione Etna: ottavo parossismo di fila in atto, immagini in diretta

Ottava eruzione in meno di un mese sull’Etna, pioggia di cenere sul vulcano. Immagini in diretta.

L’Etna sta dando sfogo all’ottavo parossismo degli ultimi trenta giorni in questo mite pomeriggio di inizio marzo. L’eruzione è cominciata attorno alle 14.30 ma già da questa mattina il tremore vulcanico era in sensibile aumento e l’INGV aveva preannunciato l’arrivo dell’ottavo parossismo di fila, a pochi giorni dall’eccezionale pioggia di cenere sui versanti orientali del catanese.

Un’alta colonna di fumo si è elevata in atmosfera raggiungendo i 3-4 km di altezza, mentre è in atto una nuova pioggia di cenere, questa volta in prossimità del cono vulcanico e del cratere.

La diretta della pioggia di cenere:



A cura di Raffaele Laricchia

