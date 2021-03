Esplode vulcano Sinabung in Indonesia: colonna di cenere alta 5 km

Il Monte Sinabung, stratovulcano sull’isola di Sumatra, in Indonesia, ha eruttato nelle ultime ore generando una imponente colonna di cenere alta fino a 5000 metri.

In seguito all’eruzione non ci sono stati feriti o vittime e non è stato emesso alcun ordine di evacuazione. I villaggi circostanti hanno visto soltanto la caduta di grosse quantità di cenere.

Sinabung, un vulcano di 2.460 metri (8.070 piedi), è rimasto inattivo per secoli prima di tornare in attività nel 2010, quando un’eruzione ha ucciso due persone. Dopo un altro periodo di inattività, è tornato ad eruttare di nuovo nel 2013 e da allora è rimasto molto attivo. Nel 2014 almeno 16 persone sono morte in un’altra eruzione, altre sette sono rimaste uccise nel 2016.

L’Indonesia – un arcipelago di oltre 17.000 isole e isolotti – ha quasi 130 vulcani attivi. Nella giornata di ieri ha eruttato anche il Monte Merapi sull’isola di Giava, uno dei vulcani più attivi del mondo.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>