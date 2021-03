Etna in eruzione: auto dell’INGV tra nebbia, cenere e pioggia di lapilli [VIDEO]

Eruzione dell’Etna crea disagi in alta quota. Pioggia di lapilli, cenere e nebbia rendono il paesaggio quasi infernale. Il video dell’INGV.

L’ottava eruzione dell’Etna dell’ultimo mese è certamente più blanda rispetto alle precedenti, soprattutto per quel che riguarda la “spettacolarità ” dell’evento. Tuttavia non mancano dei disagi legati alla pioggia di cenere su tutto il versante orientale dell’Etna e anche sulle coste catanesi specie tra Giarre, Riposto e Acireale.

Il pennacchio di fumo si muove verso est sotto la spinta dei venti in alta quota ed ha raggiunto il cuore del mar Ionio.

La situazione più critica è proprio alle medio-alte quote dell’Etna, dove è in atto una forte pioggia di cenere e piccoli lapilli misti a diffusi banchi di nebbia. Uno scenario quasi infernale e tipico dei vulcani, in cui si sono imbattuti gli esperti dell’INGV (Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia).

Il video girato in automobile dall’INGV:



Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook