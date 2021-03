Meteo: altra giornata stupenda dominata dal Sole, ma spunta una perturbazione a ovest

Alta pressione ancora dominante in Italia, ma si avvicina una perturbazione nel Mediterraneo. Le previsioni meteo per oggi 2 marzo 2021.

L’alta pressione africana sta avvolgendo l’Italia da oltre 10 giorni e nonostante qualche piccola incertezza nello scorso week-end, che ha permesso un calo delle temperature, è ancora sulle nostre teste a regalarci condizioni meteo tipicamente primaverili. Dopo una persistenza così prolungata è prassi che le perturbazioni atlantiche inizino ad avvicinarsi con più insistenza grazie ad un fisiologico indebolimento dell’anticiclone. Ed è proprio quello che stiamo osservando quest’oggi dal satellite: una vasta perturbazione è arrivata sul Mediterraneo occidentale e sta portando maltempo tra Spagna, Marocco e Algeria. Per il momento, però, questa perturbazione non minaccia minimamente le nostre regioni e bisognerà aspettare il week-end per un guasto del tempo.

METEO 2 MARZO 2021 | Giornata stabile e soleggiata ovunque, ad eccezione delle isole maggiori dove avremo qualche nube in più ma senza piogge. Clima mite in pieno giorno, con massime fino a 17°C sul lato tirrenico, non oltre 13-15°C su quello adriatico e al nord.



A cura di Raffaele Laricchia

