Previsioni meteo: alta pressione al capolinea, tornano freddo e fiocchi di neve nel week-end?

Alta pressione coi giorni contati, si avvicina il freddo nel week-end? Possibili fiocchi di neve localmente a bassa quota. Le previsioni meteo.

La primavera meteorologica è iniziata da poco più di 24 ore ma guai a dar per concluso l’inverno! Marzo è da sempre considerato un mese “pazzerello” proprio per la sua notevole dinamicità meteorologica: è facile infatti assistere a bruschi cambiamenti del tempo e all’alternanza di masse d’aria d’estrazione totalmente diversa, come quelle africane e quelle polari. Un piccolo assaggio delle “potenzialità ” del mese di marzo le osserveremo nel week-end, quando l’anticiclone si farà da parte e le temperature scenderanno in modo sensibile su tutta Italia.

È ormai assodato che l’anticiclone, ormai presente da quasi 15 giorni nel Mediterraneo, tenderà gradualmente ad indebolirsi nei prossimi giorni fino a farsi totalmente da parte proprio sul finire della settimana. In quel frangente ne approfitterà una massa d’aria fredda proveniente da nord-est, che irromperà sulla nostra penisola apportando un marcato calo delle temperature e anche condizioni di maltempo.

Le prime avvisaglie di maltempo subentreranno venerdì: le nubi aumenteranno su tutto il nord e anche sul lato tirrenico, dove arriveranno delle piogge sparse. Nel frattempo avremo anche un lieve calo delle temperature.

Il crollo termico è atteso sabato su tutto il centro-nord e domenica anche al sud: la colonnina di mercurio scenderà di oltre 10-12°C rispetto alle temperature attuali sul settentrione e sarà proprio questo importante raffreddamento a favorire il ritorno dei fiocchi di neve a bassa quota.

Dove nevicherà ? Ad ora è difficile capire dove si concentrerà il maltempo, ma da una prima analisi è probabile che saranno le regioni del nord quelle maggiormente coinvolte dal freddo e dal maltempo più incisivo. Nella giornata di sabato la neve potrebbe spingersi fino a quote di collina o bassa collina su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Lombardia ed Emilia: addirittura non escludiamo la comparsa della neve in pianura tra Friuli, Veneto ed Emilia. Nella seconda parte della giornata probabili fiocchi in collina anche sul nord-ovest. Nulla di eccezionale, sia chiaro, tanto che è difficile parlare di accumuli nevosi a quote pianeggianti.

La neve scenderà finalmente anche in Appennino dopo questa prolungata ondata di caldo anomalo: i fiocchi bianchi scenderanno fin sui 1000 metri lungo gran parte della dorsale appenninica. Più in basso avremo piovaschi, un po’ di vento ed un clima ben più freddo rispetto ai giorni attuali.

A cura di Raffaele Laricchia

