Violenta eruzione del vulcano Sinabung: la cenere oscura il cielo nei villaggi vicini [VIDEO]

stamane si è verificata una forte eruzione del vulcano Sinabung, situato sull'isola indonesiana di Sumatra.

Il fenomeno eruttivo è stato particolarmente violento e spettacolare, in quanto avvenuto in pieno giorno con cielo limpido. Una colonna di materiale vulcanico si è alzata per circa 5000 metri di altezza, immortalata in numerose foto e filmati. La grande quantità di cenere espulsa dal cratere vulcanico è poi in parte ricaduta nei villaggi vicini.

Ecco un filmato che arriva dalle pendici del vulcano, precisamente da Kutabuluh Simole Village: cenere e sabbia vulcanica hanno oscurato il cielo nel giro dei pochi minuti rendendo l’atmosfera spettrale. Non sono mancati i disagi ma al momento non si registrano feriti o vittime in seguito a questa intensa eruzione.

