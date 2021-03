Forte terremoto in Grecia: crolli e danni nella zona dell’epicentro

Una forte scossa di terremoto si è verificata in Grecia oggi, come vi abbiamo comunicato in questo precedente articolo. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha stimato una magnitudo 6.3 sulla scala Richter, dopo le prime rilevazioni di altri centri sismici che avevano rilevato una magnitudo più elevata (6,9 per l’EMSC).

Il sisma è avvenuto nella regione della Tessaglia, a 8 km da, 22 km dalla città di Larissa, la più importante e popolosa della “periferia” della Tessaglia. Il terremoto, avvenuto a una profondità di 19,5 km, è stato avvertito fino alla capitale Atene.

Dalle prime informazioni, risultano danni nella zona dell’epicentro, in particolare nei villaggi situati a sud di Tyrnavos, con alcuni crolli di edifici, soprattutto più datati. Crollata anche una chiesa. Lesioni e crolli di leggera entità anche a Larissa. Problemi inoltre alle telecomunicazioni.

Gran parte della gente si è riversata in strada e tutt’ora molte persone sono fuori dalle loro abitazioni in quanto si stanno verificando continue forti scosse di assestamento.

Al momento non vengono segnalati feriti o vittime.

A cura di Francesco Ladisa

