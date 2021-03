Forte terremoto in Grecia: decine di crolli e tanti danni a Larissa, non ci sono vittime

Tanti danni e crolli tra Larissa ed Elassona, Tassaglia duramente colpita dal terremoto. Nessuna vittima in Grecia!

Tantissimi i danni causati dal forte terremoto che questa mattina ha colpito il cuore della Grecia, precisamente l’area di Larissa, Elassona e Tirnavos. Il terremoto, di magnitudo richter 6.3, ha causato decine di crolli e ha abbattuto alcuni edifici nell’area epicentrale, ma incredibilmente e fortunatamente non vengono segnalate vittime.

Nonostante l’elevata magnitudo del sisma e l’epicentro a ridosso di molti centri abitati, non ci sono vittime. È una notizia straordinaria.

L’epicentro del sisma è stato localizzato 10 km a nord-ovest di Tirnavos, circa 27 km a da Larissa. Atene è distante circa 360 km, ma anche qui sono stati avvertiti netti tremori causati dal sisma. Migliaia le persone riversatesi in strada e molto probabilmente trascorreranno la prossima notte fuori dalle proprie abitazioni in via precauzionale. La sequenza sismica, infatti, prosegue senza soste e continuano a verificarsi forti scosse.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook