Meteo: tappeto di nubi alte ad ovest, aumentano le temperature in Italia

Alta pressione ancor più forte nelle prossime 36 ore, arrivano un po’ di nubi al nord-ovest. Le previsioni per oggi 3 marzo 2021.

Il risveglio stamattina è splendido per quasi tutta Italia con una piccola eccezione: il nord-ovest. Su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta troviamo tante nubi alte che per il momento coprono il Sole, il quale è dominante sul resto della penisola.

Questo tappeto di nubi alte è legato ad una perturbazione situata sul Mediterraneo occidentale e che per il momento non impensierirà minimamente lo Stivale almeno per altre 36-40 ore.

METEO 3 MARZO 2021 | Giornata stabile su tutta Italia senza rischio di piogge su tutto il territorio nazionale. Persistono le nubi alte sul nord-ovest, ma tenderanno gradualmente a diradarsi tra mattina e pomeriggio. Tanto Sole su tutto il resto d’Italia.

Temperature in aumento per l’arrivo, momentaneo, di aria più calda dal nord Africa che farà levitare le colonnine di mercurio sin verso i 17-18°C sulle regioni tirreniche e le isole maggiori.



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Potrebbe interessarti: marzo normale, aprile pazzerello? Vediamo cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook