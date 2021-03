Piogge torrenziali in Marocco: devastante alluvione colpisce Tetouan

Una forte ondata di maltempo ha colpito a inizio settimana il Marocco settentrionale, provocando un’alluvione lampo nell’area di Tetouan.

Piogge torrenziali, con un accumulo di oltre 100 millimetri in poche ore, hanno causato allagamenti, smottamenti e locali crolli. In centinaia di case è filtrata l’acqua piovana e decine di veicoli sono stati spazzati via, come si può vedere in questo filmato.

L’ondata di maltempo ha portato a forti disagi e alla paralisi del traffico in molti punti della città di Tetouan ma per fortuna non si registrano vittime o feriti.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>