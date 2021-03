Ultim’ora: violenta scossa di terremoto in Grecia, paura anche al Sud Italia

Una fortissima scossa di terremoto si è verificata poco fa in Grecia, esattamente alle ore 11:16.

In base alle prime stime del centro sismico euro-mediterraneo (EMSC), si è trattato di una scossa di magnitudo 6.2/6.3 sulla scala Richter, con epicentro nel cuore della Grecia, nella regione della Tessaglia.

Consulta gli aggiornamenti in tempo reale anche sulla pagina dedicata al monitoraggio sismico

Il terremoto è stato avvertito (in maniera molto più lieve rispetto alla Grecia) anche nel nostro Sud Italia, in particolare in Salento e lungo le zone ioniche.

Purtroppo, data l’intensità del sisma e l’area interessata, si temono danni ingenti in Grecia. Vi aggiorneremo nel corso dei prossimi minuti.

A cura di Francesco Ladisa

