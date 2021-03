Inquinamento alle stelle al nord, qualità dell’aria pessima in pianura Padana aggrava i problemi respiratori

Inquinamento estremo al nord, nube di biossido di azoto in pianura Padana da Torino a Venezia e Bologna.

Gli effetti di un anticiclone fin troppo duraturo sull’Europa centro-meridionale sono tutti ben visibili nello scatto del satellite europeo Sentinel-5P del programma Copernicus, di Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europera (Esa), il quale ci mostra una concentrazione di inquinanti sul nord Italia davvero ragguardevole.

In pianura Padana aleggia una nube inquinante con alta concentrazione di biossido di azoto, capace di estendersi dal Piemonte al Veneto.

Il comunicato ESA (European Space Agency): “Le intrusioni di polveri sahariane e una pressione atmosferica anomala registrata negli ultimi giorni di febbraio 2021 hanno provocato un diffuso deterioramento della qualità dell’aria in Europa. Questa immagine, acquisita dal satellite Sentinel-5P Copernicus il 1 marzo 2021, mostra la concentrazione di biossido di azoto (NO₂) nel Nord Italia. La regione, a causa della sua orografia (le Alpi che bloccano la circolazione atmosferica superficiale), è stata particolarmente interessata da questo pericoloso inquinante che viene rilasciato durante la combustione del carburante”.

Le condizioni peggiori sono presenti in Lombardia dove su gran parte della pianura regionale troviamo concentrazioni di biossido di azoto superiori ai 0,100 mmol/m2. Ricordiamo che il biossido di azoto, così come altri inquinanti, possono aggravare i problemi respiratori soprattutto di persone asmatiche, affette da bronchite croniche, bambini o persone generalmente più sensibili.

Fortunatamente nei prossimi giorni, a partire da sabato, gran parte di questa nube di inquinanti sarà spazzata via da un ricambio d’aria significativo. Ci penserà aria fredda da nord-est a spazzar via l’inquinamento e a sostituirlo con aria più fresca e pulita (seppur per pochi giorni).

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook