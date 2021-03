Nuova intensa scossa di terremoto in Grecia, tremori in Puglia e Calabria

Forte terremoto in Grecia, altra intensa scossa in serata tra Elassona e Larissa, si temono danni. Tremori anche al sud Italia.

Continua a tremare in modo intenso la Grecia dopo la violenta scossa di ieri che ha causato danni ingenti. Una nuova forte scossa si è verificata nella serata di oggi 4 marzo, precisamente alle 19.38, sulla Grecia centrale nella zona di Larissa, in Tessaglia.

Secondo i primi dati preliminari dell’EMSC (centro sismico del Mediterraneo) il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 6.0 ad una profondità di circa 15 km. Epicentro nella solita area tra Elassona e Larissa, che già ieri aveva subito pesanti danni e anche crolli ingenti (senza vittime fortunatamente). Il nuovo intenso movimento tellurico di stasera è stato avvertito in tutta la Grecia, in Albania e anche al sud Italia, specie su Puglia e Calabria in modo lieve.

Scuotimento intenso e duraturo all’epicentro, dove si temono nuovi danni ingenti. A breve cercheremo di divulgare nuove informazioni a riguardo.

A cura di Raffaele Laricchia

