Panico in Nuova Zelanda, nuovo violento terremoto all’alba

Terremoto molto intenso alle prime luci dell’alba in Nuova Zelanda, paura tra la popolazione. I dati ufficiali del sisma.

Alle prime luci dell’alba della Nuova Zelanda (ore 06.41, corrispondenti alle 18.41 in Italia) la terra è tornata a tremare in modo decisamente intenso su tutto il Paese. Già poche ore fa era stata registrata una scossa di terremoto molto forte, con magnitudo 7.3, ma la scossa avvenuta poco fa ha rilasciato una potenza praticamente raddoppiata.

Il sisma, infatti, ha raggiunto la magnitudo richter 7.5 (esattamente il doppio dell’energia della scossa precedente) ma fortunatamente è avvenuto ad una profondità maggiore. Secondo i dati dell’USGS (centro sismico americano) il terremoto è avvenuto a ben 55 km di profondità , mentre l’epicentro è stato localizzato nell’oceano Pacifico a circa 700 km dalle coste neozelandesi.

Il terremoto è stato avvertito in tutto il Paese con tremori durati oltre 90 secondi, molto forti sulle coste settentrionali tra Auckland, Tauranga e Gisborne. Scongiurato il rischio tsunami proprio grazie all’ipocentro piuttosto profondo. Il Centro Tsunami del Pacifico non ha emanato alcuna allerta tsunami a seguito del potente terremoto.

La popolazione si è riversata per le strade in molte città , soprattutto sui settori settentrionali, ma fortunatamente non ci sono danni a cose o persone grazie alla notevole distanza delle coste dall’epicentro del sisma.

A cura di Raffaele Laricchia

