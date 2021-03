Terremoto estremo nel Pacifico, magnitudo 8.1 – Diramato allarme tsunami

Terremoto estremo nel Pacifico, raggiunta la magnitudo 8.1. Emanato allarme tsunami.

Sequenza sismica davvero eccezionale in atto a nord della Nuova Zelanda, nell’oceano Pacifico occidentale: è in atto un vero e proprio crescendo d’intensità dei terremoti, culminato poco fa con un movimento tellurico di magnitudo 8.1 sulla scala richter. Nelle scorse ore erano state registrate altre due potenti scosse di magnitudo 7.3 e 7.5.Â

Secondo i dati dell’USGS il nuovo potente sisma è avvenuto alle 20.28 italiane (08.28 del 5 marzo all’epicentro) ed ha raggiunto la magnitudo richter 8.1 che si colloca tra i più potenti dell’ultimo anno solare. Il terremoto questa volta è avvenuto ad una profondità di appena 10 km, mentre il sisma precedente (di magnitudo 7.5) era avvenuto a ben 55 km escludendo il rischio tsunami.

Purtroppo questa nuova fortissima scossa ha obbligato le autorità ad emanare l’allarme tsunami nell’oceano Pacifico.

Allarme tsunami per la Nuova Zelanda, Australia orientale, tutte le isole dell’Oceania dalla Nuova Caledonia, alle Figi e alla Polinesia francese. Il terremoto ha scosso notevolmente tutta la Nuova Zelanda con tremori intensi durati oltre due minuti. Non dovrebbero esserci danni a cose o persone grazie alla notevole distanza dalla terraferma (circa 700 km).

A breve cercheremo di inviarvi nuovi aggiornamenti riguardo l’allarme tsunami.

A cura di Raffaele Laricchia

