Violentissimo terremoto nel Pacifico: ALLARME TSUNAMI, evacuazioni di massa in corso

Una fortissima scossa di terremoto si è verificata poco fa nel Pacifico occidentale, a nord della Nuova Zelanda, come vi abbiamo documentato già in questo articolo.

Il sisma ha raggiunto un’intensità eccezionale: secondo le rilevazioni dell’USGS, una magnitudo 8.1 sulla scala Richter. Il terremoto è avvenuto a una profondità di circa 10 km ed è risultato quindi molto più violento e pericoloso rispetto alla scossa di magnitudo 7.5 avvenuta precedentemente.

Subito dopo la scossa, è stata diramata un‘allerta tsunami per una vasta area, che comprende le seguenti regioni:

TONGA, FIJI, NIUE, SAMOA, AMERICAN SAMOA, COOK ISLANDS, VANUATU, NEW CALEDONIA, NEW ZEALAND, TOKELAU, WALLIS & FUTUNA.

Si stimano onde anomale potenzialmente prossime o superiori al metro di altezza. Le autorità stanno ordinando evacuazioni lungo le aree costiere esposte delle suddette zone.

Video: suonano le sirene di allarme tsunami sulle coste della Nuova Zelanda

+ 🔴 Sirens start to sound in New Zealand coasts warning the tsunami alert issued after more than 8 magnitude earthquake in the area few minutes agopic.twitter.com/ARs6ZHOD9g

— igandean (@igandean) March 4, 2021