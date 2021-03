Violento terremoto nel Pacifico, trema la Nuova Zelanda

Intenso terremoto scuote il Pacifico occidentale, epicentro a largo della Nuova Zelanda. Nessun allarme tsunami.

Una forte scossa di terremoto si è verificata oggi 4 marzo 2021 nel Pacifico occidentale, esattamente a nord della Nuova Zelanda. Il sisma è avvenuto alle 14.27 italiane, corrispondenti alle 2.27 del 5 marzo all’epicentro.

Il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 7.3, mentre l’ipocentro è stato individuato a 14 km di profondità . Epicentro del sisma in mare aperto fortunatamente, ma comunque a circa 100 km a nord-est delle coste della Nuova Zelanda. Il sisma è stato nettamente avvertito in tutto il Paese, soprattutto nelle città di Auckland, Tauranga e Gisborne. Tremori anche a Wellington distante 600 km.

Al momento non risultano danni a cose o persone. Inoltre non è stato emanato alcun avviso di potenziali tsunami a seguito del forte sisma.

A cura di Raffaele Laricchia

