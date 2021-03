Allarme tsunami nel Pacifico, video dell’onda in avvicinamento in Nuova Zelanda

Allarme tsunami in tutta l’Oceania e America meridionale. L’onda arriva sulle coste della Nuova Zelanda, il primo video diffuso in rete.

A distanza di tre ore dal fortissimo terremoto di magnitudo 8.1 che ha colpito l’oceano Pacifico occidentale, è ancora in vigore l’allarme tsunami praticamente per tutta l’Oceania e anche per le coste dell’America meridionale (Perù e Cile in particolare. L’allarme è invece rientrato sulle Hawaii e l’America settentrionale.

L’onda anomala potrebbe superare il metro di altezza sulla Nuova Zelanda, distante circa 800 km dall’epicentro del forte terremoto. Sulle coste neozelandesi lo tsunami è in arrivo proprio in questi attimi: il video che vi mostriamo arriva dalla Baia di Tokomaru, situata nel nord della Nuova Zelanda vicino alla città di Gisborne. Nel video è evidente l’avvicinamento dell’onda anomala, ma al momento non si conoscono gli effetti del maremoto sulle coste neozelandesi. Cercheremo di fornire ulteriori aggiornamenti nei prossimi minuti.

A cura di Raffaele Laricchia

