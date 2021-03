Allarme tsunami rientrato nel Pacifico, non ci sono danni gravi. Video del terremoto in diretta

Allarme tsunami rientrato in Oceania, la gente può tornare a casa. Non ci sono danni gravi e vittime.

Il fortissimo terremoto di magnitudo richter 8.1 che ieri ha colpito il Pacifico occidentale alla fine non è riuscito, fortunatamente, ad arrecare danni ingenti e soprattutto vittime. La notevole distanza dalla terraferma ha nettamente smorzato i suoi effetti, nonostante il sisma sia stato percepito praticamente in un raggio di almeno 1500-2000 km.

Anche il relativo tsunami non è stato distruttivo: l’allarme è ufficialmente rientrato e le persone possono rientrare nelle proprie abitazioni dopo l’evacuazione di massa avvenuta ieri sera.

L’onda anomala ha colpito le coste settentrionali della Nuova Zelanda (vedi video dalla baia di Tokomaru) e delle varie isole dell’Oceania, ma senza effetti rilevanti. L’altezza dell’onda si è assestata attorno al mezzo metro e pertanto non è riuscita a creare danni considerevoli e soprattutto non ha causato alcuna vittima.

Ci sono dei locali danni in Nuova Zelanda, ma dovuti soprattutto allo scuotimento del terremoto, nonostante l’epicentro sia stato distate ben 800 km dalle coste neozelandesi.

Intanto vi mostriamo un video che arriva dalla Nuova Zelanda, estrapolato da una telecamera di videosorveglianza di un’abitazione, che mostra lo scuotimento generato da uno dei forti terremoti avvenuti nel Pacifico (esattamente quello di magnitudo 7.3 delle 2.27 ora locale (oltre 60 secondi di tremore continuo). Pensate che l’epicentro del sisma è distante oltre 800 km da questa abitazione!



A cura di Raffaele Laricchia

