California: deraglia treno merci, decine di vagoni “accartocciati” nella sabbia

Un incredibile incidente ferroviario si è verificato in California, in un’area desertica nel sud dello stato americano. Un treno merci è deragliato, con una trentina di vagoni che si sono “accartocciati” nella sabbia, come si può vedere dalle immagini.

L’incidente si è verificato vicino a Ludlow nella contea di San Bernardino, a circa 240 chilometri da Los Angeles. Per fortuna nessuna persona è stata ferita in seguito al deragliamento.

Nelle foto e nei video twittati si vedono le carrozze ammucchiate a fisarmonica lungo i binari. Tra i 25 e i 35 vagoni sono deragliati, ha detto il dipartimento precisando che una fuoriuscita di materiali pericolosi è stata rapidamente contenuta.

Ludlow (update): #SBCoFD & @BNSFRailway Haz-Mat units make entry into a round tank car carrying a flammable liquid. pic.twitter.com/c1xqk6ZeV4 — San Bernardino County Fire (@SBCOUNTYFIRE) March 4, 2021

