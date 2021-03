Ciclone tropicale Niran colpisce duramente l’Australia e ora punta Nuova Caledonia

Con l’inizio dell’autunno meteorologico australe entra nel vivo la stagione degli uragani nell’emisfero sud, ovviamente con le dovute differenze rispetto alla stagione degli uragani del nostro emisfero, di gran lunga più produttiva e pericolosa.

L’oceano Indiano, l’Atlantico meridionale e il Pacifico meridionale non riescono ad ospitare cicloni tropicali in quantità e soprattutto in potenza simili a quelli prodotti dagli oceani a nord dell’equatore, anche per questioni di spazio essendo specchi d’acqua più piccoli.

Uno dei primi intensi cicloni tropicali dell’emisfero sud del 2021 si chiama Niran e ha da poco colpito duramente l’Australia orientale. Il Queensland è la regione che ha subito i danni più ingenti a causa del venti superiori ai 200 km/h e delle piogge torrenziali. Gli effetti del ciclone in Australia:



Il ciclone ora sta abbandonando l’Australia per dirigersi verso est, dove si sta ulteriormente rinforzando.

Adesso Niran è un tifone di categoria 3 con venti medi di 220 km/h, che si muove ad una velocità di 40 km/h: il suo prossimo obiettivo è la Nuova Caledonia.

Severe TC #Niran is now a category 5 storm on the BOM scale or a strong category 4 hurricane equivalent. The storm will pass near #NewCaledonia on Saturday, local time with flooding rains & destructive winds across the archipelago. pic.twitter.com/16pNMVJN0p

— Jason Nicholls (@jnmet) March 5, 2021