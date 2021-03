Marte: Perseverance inizia a muoversi e lascia le impronte sul suolo marziano [FOTO]

Rover Perseverance muove i primi passi su Marte. Inizia la missione alla ricerca della vita microbiologica.

Il rover Perseverance è al centro dell’attenzione nel campo astronomico grazie alle immagini spettacolari scattate, l’audio storico del vento marziano e la notevole quantità di dati che ha già raccolto. Il gioiellino della NASA, inoltre, ha mosso ieri i suoi primi passi sul suolo marziano lasciando chiare impronte delle sue ruote.

I primi giorni dell’avventura marziana di Perseverance hanno visto in azione la Mastcam-Z e le due NavCam posizionate sull’albero centrale, indispensabili per lo scatto delle immagini e per scrutare al meglio il suolo avverso in cui ora il rover deve muoversi.

Il luogo scelto per l’atterraggio è il cratere Jezero, ovvero la zona posta nelle immediate vicinanze di un antico fiume che sfociava al suo interno. Si suppone, infatti, che 3,5 miliardi di anni fa in questo cratere sorgeva un lago. Uno degli obiettivi di Perseverance sarà proprio quello di individuare antichi segni di vita microbiologica all’interno di quest’area, che teoricamente avrebbe potuto ospitare la vita miliardi di anni fa.

