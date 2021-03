Meteo: primi segni di cambiamento, oggi primi addensamenti e piogge

L’alta pressione africana perde terreno, aria instabile in arrivo da ovest, possibili prime piogge oggi. Week-end più freddo e perturbato.

Siamo alle porte di un cambiamento del tempo che porrà fine al lungo periodo anticiclonico che ormai va avanti da oltre 15 giorni. Chiariamo subito che non ci saranno perturbazioni estese e violente, bensì instabilità blanda legata ad aria più fredda proveniente da nord-est che favorirà anche un calo delle temperature abbastanza importante.

I primi segni del cambiamento sono in atto in queste ore: l’alta pressione sta perdendo terreno molto rapidamente e ne approfittano correnti più instabili occidentali che riescono a penetrare in Italia con maggior facilità. Le nubi sono in aumento sulle isole maggiori e troviamo anche delle piogge in Sicilia. Altrove, per il momento, giornata molto simile alle precedenti.

METEO 5 MARZO 2021 | Nel corso della giornata assisteremo ad un graduale peggioramento del tempo sui settori occidentali della nostra penisola: ci aspettiamo più nubi e anche piogge sparse su Sardegna, Toscana, Liguria centrale, Lazio e sull’Appennino centro-settentrionale. Le piogge attualmente in atto in Sicilia tenderanno ad esaurirsi rapidamente nelle prossime 2-3 ore. Non escludiamo qualche locale temporale pomeridiano sui settori interni della Sardegna.

Nubi in aumento anche al nord ma ancora senza particolari fenomeni: al limite possibile qualche breve pioviggine e qualche nevicata sulle Alpi.

Stabile sulle regioni adriatiche e gran parte del sud. Clima ancora mite ovunque.

A cura di Raffaele Laricchia

