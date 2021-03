Un centinaio di voragini si aprono nell’area del terremoto che ha colpito la Croazia

Un allarmante fenomeno geologico si sta osservando in Croazia, nell’area interessata dal forte sisma di fine Dicembre che causò ingenti danni e purtroppo anche diverse vittime e feriti.

Almeno un centinaio di voragini si sono aperte nelle zone rurali attorno all’epicentro del terremoto, anche a diversi chilometri di distanza. Alcune di grosse dimensioni e in grado di inghiottire edifici, risultando quindi un pericolo per la popolazione locale. Fra i più colpiti il comune di Donji Kukuruzari.

Il fenomeno era stato osservato e documentato già fra Gennaio e Febbraio. All’inizio del mese scorso si contavano già una trentina di buchi. Nelle ultime settimane nuove voragini si sono formate, forse favorite anche dalle piogge, preoccupando esperti e abitanti della zona.

Pur non trattandosi di un fenomeno così inusuale dopo forti terremoti, i geologi non sono sicuri delle cause scatenanti. E’ molto probabile che si tratti di semplici doline: quest’area balcanica, infatti, è costellata di grotte e cavità , tanto che l’intera regione è definibile come parte del Carso: un altopiano roccioso calcareo che si estende a cavallo tra Friuli-Venezia Giulia, Slovenia e Croazia, noto storicamente per essere stato teatro di violente battaglie durante la prima guerra mondiale ma anche per la particolare conformazione del suo territorio.

Resta la pericolosità di queste voragini, come detto alcune di notevoli dimensioni, profonde fino a 10-15 metri, che rappresentano una minaccia per le case e gli abitanti della zona.