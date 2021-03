Previsioni meteo: inizio di settimana con l’ombrello al centro-sud

Ondata di maltempo da lunedì, sarà una perturbazione atlantica a portare piogge e temporali. Nel mirino ci sarà il centro-sud, bel tempo invece al nord! Vediamo le previsioni meteo.

La lunga fase anticiclonica si è improvvisamente interrotta quest’oggi sul centro-nord dove abbiamo assistito a piogge sparse e anche al ritorno di deboli nevicate in montagna, a tratti fino in collina sulle regioni settentrionali. La causa di questo peggioramento, molto blando. è stata l’entrata di aria più fredda da nord-est, dai Balcani, che ha causato anche un brusco calo termico.

Nei prossimi giorni il tempo è destinato a peggiorare ulteriormente, ma questa volta sulle regioni del centro-sud: la causa sarà una perturbazione atlantica molto lenta e carica di temporali che attraverserà tutte le regioni centro-meridionali tra lunedì 8 e mercoledì 10.

FESTA DELLA DONNA PERTURBATA | La perturbazione proveniente da ovest sarà alimentata da aria mite nordafricana e aria fredda nord Atlantica: essa porterà piogge diffuse nella giornata di lunedì su Sardegna, Lazio, Toscana meridionale, Marche meridionali, Abruzzo e Molise. Probabile la formazione di intensi temporali in Sardegna e sulle coste laziali.

Tra tardo pomeriggio e sera i fenomeni si estenderanno anche a Campania settentrionale e Puglia garganica.

Sulle restanti regioni sarà un inizio di settimana più stabile, in particolare al nord dove avremo cieli ampiamente sereni.



MARTEDI’ E MERCOLEDI’ COL MALTEMPO | La perturbazione sarà molto lenta e proprio questa peculiarità potrebbe renderà piuttosto incisiva per regioni come Lazio e Campania. Nella giornata di martedì il maltempo continuerà ad interessare le stesse regioni del giorno precedente ed in più si estenderà a Puglia, tutta la Campania e Basilicata. Entro la sera coinvolgerà anche Calabria e Sicilia.

Le piogge potrebbero rivelarsi localmente molto forti sui settori tirrenici.

Mercoledì ancora tempo instabile su tutto il sud, mentre avanzerà un graduale miglioramento sulle regioni centrali. Nulla da segnalare per il nord, dove il tempo sarà sempre bello per tutto il periodo in esame.

A cura di Raffaele Laricchia

