Tifone Niran raggiunge la categoria 5: colpirà a breve la Nuova Caledonia con venti a 300 km/h

Ciclone tropicale Niran ad un passo dalla Nuova Caledonia, si temono danni gravi. Ciclone di categoria 5 con venti a 300 km/h.

Ieri vi avevamo parlato del ciclone tropicale Niran, ormai sempre più vicino alla Nuova Caledonia dopo aver colpito pesantemente l’Australia. Le previsioni iniziali ipotizzavano il raggiungimento della categoria 4 sulla scala Saffir-Simpson, ma dagli ultimi rilevamenti satellitari è evidente che Niran abbia raggiunto la sua potenza massima, ovvero la categoria 5.

Il ciclone si trova a circa 300 km a nord-ovest della Nuova Caledoania e nelle prossime ore impatterà quasi a piena potenza sull’arcipelago ed in particolare su Noumea. Non ci sarà alcun “landfall” perché l’occhio del ciclone resterà sempre in mare, ma la furia del vortice avvolgerà a pieno Nuova Caledonia dove si prospettano 24 ore di grave allerta meteo.

Il tifone Niran si è nettamente intensificato nel mar dei Coralli in poche ore: aveva colpito l’Australia nella categoria 3, mentre ora si è rafforzato fino alla categoria 5 mostrando venti attorno ai 300 km/h e mareggiate superiori ai 12 metri. Si tratta di uno dei più potenti cicloni tropicali mai registrati nel Pacifico sud-occidentale, dove solitamente i cicloni non sono così intensi come quelli dell’Atlantico o del Pacifico settentrionale.

A cura di Raffaele Laricchia

