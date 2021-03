Etna scatenato: pericolosi grossi lapilli cadono nel catanese, interi paesi diventano neri [IMMAGINI]

Eruzione eccezionale dell’Etna, simile a quella dannosa del 2013. Grossi lapilli cadono sulle località etnee, interi paesi anneriti dalla cenere.

Davvero incredibili le immagini che continuano ad arrivare dalla Sicilia, in particolare dal catanese, dove questa mattina si è consumata la decima eruzione consecutiva dell’Etna. L’ennesimo parossismo ha avuto effetti tangibili anche sui centri abitati etnei sulle coste, ben lontani dal cratere vulcanico.

Già in questo articolo vi avevamo mostrato le prime immagini impressionanti della pioggia di cenere e lapilli avvenuta in diverse località catanesi, ma la situazione è più critica di quel che si possa pensare. I lapilli precipitati al suolo hanno raggiunto dimensioni a tratti ragguardevoli, addirittura con diametro di 5-6 cm, in grado di causare danni ad oggetti e soprattutto nelle campagne.

Fortemente colpiti i centri abitati di Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo, Milo e Sant’Alfio. Il “pirocumulo” creato dall’Etna, ovvero la colonna di gas, fumo e vapore che ha raggiunto diversi chilometri di altezza, ha scatenato una vera e propria tempesta di cenere e lapilli di grosse dimensioni su tutto il versante orientale del vulcano fin verso la costa.

I paesi sopra elencati sono stati ricoperti da uno strato spesso di cenere nera ma i danni maggiori sono stati causati proprio dai lapilli, al pari di una forte grandinata. I danni maggiori al momento sembrano presenti nelle campagne piene di alberi in fiore, ma vengono segnalati danni anche ad alcune automobili.

La pioggia di lapilli da Fornazzo:

Gli importanti accumuli di cenere stanno causando disagi alla circolazione stradale, soprattutto sulla Statale nei pressi di Mascali dove la cenere rende difficile il transito delle auto (situazione simile a quella di fine febbraio).

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook