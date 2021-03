Festa della Donna, 8 Marzo 2021: immagini e GIF animate per gli auguri

Lunedì 8 Marzo 2021 si celebra la giornata internazionale dedicata alla Donna, meglio nota come Festa della Donna. Una giornata di grande importanza per le tematiche che ruotano attorno al mondo femminile fra cui quella della parità di genere.

Una giornata che rappresenta anche una semplice occasione per omaggiare le donne. Quest’anno, con l’emergenza Covid e le distanze che conseguono, lo si farà soprattutto virtualmente. Per fare un augurio al gentil sesso vi proponiamo allora una selezione di immagini carine e simpatiche da inviare magari via Facebook, Whatsapp e simili.

IMMAGINI DI AUGURI PER LA FESTA DELLA DONNA

A cura di Francesco Ladisa

