Meteo: domenica di transizione ma con qualche pioggia, domani forte peggioramento

Domenica di transizione con tempo variabile. Deboli piogge nel Lazio, in Sardegna e Toscana meridionale. Sereno al nord. Le previsioni meteo.

È tornato il Sole su tutto il nord dopo il rapido peggioramento di ieri che quantomeno ha riportato un po’ di inverno sui monti, oltre i 500-600 metri. Residua instabilità la troviamo stamattina al centro Italia, in particolare tra Lazio, Abruzzo e Molise dove sono in atto delle deboli piogge sparse, mentre sul resto d’Italia troviamo cieli sereni o poco nuvolosi.

Ci troviamo in una giornata di transizione in attesa di un ulteriore peggioramento che arriverà domani, ad opera di una perturbazione africana che potrebbe rivelarsi molto incisiva per alcune località.

METEO 7 MARZO 2021 | Tempo pienamente stabile su tutto il nord, Toscana settentrionale, Marche, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Più nubi su Toscana meridionale, Abruzzo, Molise, Campania settentrionale, Lazio e Sardegna: qui saranno possibili anche deboli piogge sparse senza particolari conseguenze.



Il tempo si manterrà invariato fino a sera, dopodiché ci sarà un peggioramento marcato su buona parte del centro Italia, dalla Sardegna all’Abruzzo, a causa dell’intensificazione di un flusso d’aria instabile proveniente da ovest. Le piogge, domani, potrebbero diventare a tratti forti su Sardegna, Lazio e Toscana meridionale.

A cura di Raffaele Laricchia

