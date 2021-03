Previsioni meteo: più freddo e MALTEMPO diffuso fino a metà settimana

Maltempo con locali intensi temporali sul centro-sud, attenzione su Lazio e Campania domani. Andrà meglio al nord. Le previsioni meteo.

Piogge e locali temporali stanno interessando le regioni centrali ed in maniera particolare il Lazio, dove registriamo quest’oggi già picchi precipitativi superiori ai 60 mm. Questo peggioramento è il frutto del contrasto tra aria mite nord africana e aria più fresca nord atlantica, le quali convergono proprio tra Sardegna e centro Italia.

Questa struttura ha movimenti molto lenti e quindi il maltempo non sarà di breve durata: ci aspettiamo almeno altre 48 ore di nubi, rovesci e temporali sulle regioni centrali e quelle meridionali, soprattutto su Lazio e Campania dove sarà possibile l’arrivo di nubifragi e locali grandinate.

MALTEMPO FINO A MERCOLEDI’ | La perturbazione raggiungerà l’apice dell’intensità proprio domani, 9 marzo, su Sardegna, Lazio e Campania dove assisteremo a diffusi e forti temporali con conseguenti nubifragi in grado di creare problemi e allagamenti. Nel frattempo le piogge coinvolgeranno anche Abruzzo, Molise, Umbria meridionale e Puglia centro-settentrionale. Maggiori schiarite su Sicilia, Calabria e Basilicata, dove invece il maltempo arriverà nella giornata di mercoledì.

Per il nord non c’è nulla da segnalare: avremo sempre cieli sereni o poco nuvolosi almeno fino a giovedì.



Col passare delle ore avremo anche un costante calo delle temperature che si farà sentire soprattutto sul centro Italia e in Puglia: qui la colonnina di mercurio si porterà fin sotto i 10°C tra domani e mercoledì su coste e pianure. Il calo termico favorirà il ritorno della neve oltre i 1000 metri di altitudine in Appennino.

Meno freddo sul lato tirrenico, Sicilia, Sardegna e Calabria dove le temperature non scenderanno quasi mai sotto i 12-14°C nei valori massimi.

A cura di Raffaele Laricchia

