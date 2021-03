Maltempo Roma: grosso albero cade in strada al quartiere nomentano

La perturbazione in azione sul centro-sud ha colpito in maniera piuttosto intensa nelle ultime ore il Lazio, creando parecchi disagi nella provincia di Roma, dove si registrano allagamenti e cadute di alberi.

Il maltempo si è concentrato soprattutto fra la tarda serata di ieri e la notte. Un pino è caduto nel quartiere nomentano di Roma, su Corso Trieste, all’altezza dell’incrocio con via Trau. Poco distante c’è il liceo Giulio Cesare. «Cade l’ennesimo pino a Corso Trieste – si legge sull’account twitter che ha postato la foto –. Questa mattina un albero si è piegato sulla strada davanti al Liceo Giulio Cesare. Sfiorata tragedia. Un anno fa, dalla stessa aiuola, un pino precipitò sul marciapiede».

Per fortuna l’incidente non ha provocato danni a persone. Nessuna macchina è stata colpita e nessun passante è stato ferito. Gli addetti del Servizio giardini sono intervenuti per tagliare il tronco e portarlo via. Due panchine sono state distrutte dall’albero. Il traffico è stato deviato all’altezza di piazza Trasimeno – piazza Istria.

Â

A cura di Francesco Ladisa

