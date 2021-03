Meteo: forte perturbazione stazionante nel Mediterraneo, occhio ai temporali

Maltempo che insiste al centro Italia, ancora piogge e locali nubifragi oggi 9 marzo 2021. Le previsioni meteo.

Una perturbazione dai movimenti molto lenti giace da quasi un giorno nel cuore del Mediterraneo, precisamente sulle regioni centrali della nostra penisola. Piove in modo consistente nel Lazio, dove da ieri sono caduti fino a 110-120 mm di pioggia tra le province di Roma e Frosinone. Stamattina piove incessantemente tra Lazio, Campania settentrionale, Molise, Abruzzo e Marche. È anche tornata la neve oltre i 1000 metri in Appennino, addirittura fino a 700 metri in Abruzzo.

METEO 9 MARZO 2021 | Giornata instabile e perturbata sul centro-sud, in particolare tra Lazio meridionale, Abruzzo, Marche, Umbria, Molise, Campania, Sardegna, e Puglia centro-settentrionale: qui avremo nubi e rovesci frequenti, con occasionali nubifragi in grado di creare disagi e allagamenti. Le aree più a rischio sono Lazio meridionale e Campania: proprio su questi settori potranno verificarsi piogge a carattere di nubifragio nelle prossime ore.

In serata deboli piogge in arrivo anche in Sicilia. Stabile su tutto il nord e Toscana.



A cura di Raffaele Laricchia

