Nave volante lascia tutti senza parole, ma è solo un effetto ottico!

Immagini incredibili fanno il giro del web: ripresa una nave che “vola” sull’oceano. È successo in Cornovaglia, in Inghilterra.

Le foto che vi mostriamo, scattate da David Morris a Falmouth (Cornovaglia) inquadrano una nave a mezz’aria, che sta volando sul mare all’orizzonte. Inutile dirvi che queste immagini stanno letteralmente facendo il giro del web scatenando discussioni e tanto stupore.

Ma come è stato possibile assistere ad una nave volante? Inoltre, può davvero una nave volare? Ovviamente no.

Ciò che osserviamo in queste foto è frutto di un incredibile effetto ottico che lascia immaginare, ai nostri occhi, una nave staccata dalla superficie marina e libera in atmosfera.

Innanzitutto specifichiamo che non si tratta di un miraggio, né superiore e né inferiore, e nemmeno della tanto citata “fata morgana” la quale resta un fenomeno molto più probabile oltre il circolo polare artico. Diverse testate giornalistiche americane e inglesi hanno correlato questo effetto ottico al miraggio superiore ma quest’ultimo ha una manifestazione nettamente diversa (VEDI QUI).

Ma quindi di cosa si è trattato? È altamente probabile che l’effetto ottico sia causato da due fattori principali: la presenza di un mare estremamente calmo a largo (proprio dove si trova la nave) e la presenza di uno strato di foschia che riduce al minimo i contrasti tra colori tra atmosfera e superficie del mare. Ecco dunque che viene a crearsi uno strato d’acqua “invisibile” ai nostri occhi, il quale ci da la percezione di una nave staccata dal mare e sospesa in aria. Però, in realtà, la nave è esattamente in quel punto e scorre proprio su quella porzione di mare che i nostri occhi confondono con l’atmosfera.

A cura di Raffaele Laricchia

