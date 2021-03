Tragedia nel Mediterraneo: mare agitato ribalta un barcone di migranti, almeno 39 vittime

Disastro nel Mediterraneo, ennesimo naufragio causa 39 vittime. Episodio avvenuto a largo della Tunisia nel mare agitato.

L’ennesimo disastro si è consumato nelle ultime ore nel Mediterraneo, precisamente nel Canale di Sicilia a largo della Tunisia. A causa del mare agitato si è ribaltato un barcone di migranti su cui viaggiavano almeno 180 persone. Purtroppo almeno 34 migranti hanno perso la vita e tra di loro ci sono almeno 4 bambini.

Secondo le autorità locali il gruppo di migranti erano da poco partiti quando è avvenuto il dramma. Per la guardia nazionale tunisina, i migranti naufragati erano salpati a bordo di due imbarcazioni di fortuna che però poco dopo, al largo di Sfax, nell’est della Tunisia, son subito andate in avaria affondando.

Dopo l’allarme sono subito partiti i soccorsi delle autorità tunisine grazie alla vicinanza alle coste: fortunatamente sono state portate in salvo ben 139 persone. in salvo 139 superstiti del naufragio. I migranti avevano lasciato la costa nella notte tra lunedì e martedì e provenivano per la maggior parte dall’Africa subsahariana e tentavano di raggiungere l’Europa attraverso l’Italia.

A cura di Raffaele Laricchia

