Grave incendio a datacenter OVH a Strasburgo: migliaia di siti down in tutta Europa

Un grosso incendio è divampato nella notte negli edifici che ospitano i server della società informatica OVH a Strasburgo, nel nord-est della Francia.

Il rogo, scoppiato intorno all’1 del mattino e circoscritto intorno alle 7, ha visto mobilitati un centinaio di vigili del fuoco nel distretto di Port du Rhin, a est del capoluogo alsaziano, non lontano dal confine tedesco. Per fortuna non si registrano vittime o feriti.

Gravi però i danni provocati dall’incendio. Al momento una delle 4 palazzine del complesso risulta totalmente distrutta e un’altra seriamente danneggiata. Per tentare di arginare il rogo, ad una terza è stata tolta la corrente elettrica. Di fatto, quindi, solamente uno dei quattro edifici del datacenter è ancora operativo.

Pesanti le ripercussioni sull’operatività di migliaia di siti web, italiani e non. OVH, Società francese fondata nel 1999, è infatti uno dei cloud provider più famosi al mondo e attraverso i suoi numerosi datacenter fornisce infrastrutture cloud e servizi a moltissime aziende. Questo incidente porterà a molte attività un danno economico sicuramente importante.

A cura di Francesco Ladisa

