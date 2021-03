Incendio a datacenter OVH: offline anche il famoso sito Burraconline.com

Un maxi-incendio ha colpito il datacenter dell’azienda OVH di Strasburgo, in Francia, come vi abbiamo raccontato stamane in un altro articolo. Il rogo non ha provocato feriti o vittime ma ha provocato gravi danni, distruggendo l’intera struttura SBG2 e una parte della struttura SBG1, contenenti un gran numero di server che ospitano migliaia di siti web in Francia e in gran parte d’Europa.

Questo il comunicato ufficiale dell’OVH:

Mercoledì 10 marzo 2021, alle 00:47, si è verificato un incendio in una sala di uno dei nostri 4 datacenter di Strasburgo, SBG2. Precisiamo che il sito non è classificato come Seveso.

I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti sul posto per proteggere le squadre di intervento e limitare l’aumento dell’incendio. A partire dalle ore 2.54, il sito e il suo perimetro sono stati completamente isolati. Alle 4:09, il fuoco ha distrutto SBG2 e continuava a presentare rischi per i data center vicini fino a quando i pompieri non hanno preso il controllo completo dell’incendio. A partire dalle 5:30, il sito è stato interdetto ai nostri team per ovvie ragioni di sicurezza e sotto la guida della prefettura, l’incendio è stato ufficialmente limitato. Siamo lieti che non ci siano feriti, né tra i nostri team né tra i vigili del fuoco e tra il personale della prefettura, che ringraziamo per l’esemplare mobilitazione al nostro fianco.

Grazie al parco operativo di 15 data center in tutta Europa, i nostri team tecnici e commerciali sono totalmente dedicati ai clienti per implementare soluzioni e rimediare all’indisponibilità del sito di Strasburgo. Il nostro compito adesso è di offrire ai nostri clienti una qualità di servizio ottimale per continuare a garantire le attività online, pienamente consapevoli di quanto queste siano importanti. Ci scusiamo per le difficoltà che questo incendio ha causato, e ci impegniamo a comunicare con la massima trasparenza le cause che lo hanno generato e le relative conseguenze.

Stiamo valutando l’impatto dell’incidente e comunicheremo quanto prima, con la massima trasparenza, lo stato di avanzamento delle analisi e l’attuazione delle soluzioni.

Tutti i nostri canali di comunicazione, a partire dalla piattaforma di monitoraggio degli incidenti travaux.ovh.com, incluso il task), sono accessibili e aggiornati in tempo reale.

Non, les données contenues dans les serveurs de SBG2 ne seront vraisemblablement pas récupérables.

Non, les données contenues dans les serveurs de SBG2 ne seront vraisemblablement pas récupérables.

Mais si vous utilisez le Backup FTP #OVH, vos sauvegardes sont dans un autre datacenter.

Come suddetto, molti siti e servizi web hanno subito malfunzionamenti, in molti casi risultando non raggiungibili. Numerosi i siti internet italiani interessati, con inevitabili danni economici per le relative aziende.

Offline anche il famoso Burraconline.com, che poggia su server OVH. Dalle prime ore di stamane è impossibile utilizzare sito e soprattutto l’applicazione che consente di giocare gratuitamente al gioco del burraco, utilizzata ogni giorno da decine di migliaia di persone. Questo l’avviso presente sul sito:

