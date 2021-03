Meteo: grigio e instabile al sud, nord sotto Sole e alta pressione

Maltempo che resiste al sud, migliora al centro. Nord Italia sotto bel tempo e alta pressione. Le previsioni meteo per oggi 10 marzo 2021.

Dopo aver colpito piuttosto intensamente le regioni centrali, la perturbazione si è spostata al sud dove troviamo tante nubi e anche piogge in un contesto simil-autunnale. Sul centro Italia il tempo è in miglioramento e gli ultimi addensamenti lasceranno spazio a schiarite sempre più ampie. Qualche temporale sta colpendo la Sardegna nord-orientale ma già nel corso della mattina il tempo migliorerà .

Per il nord parlano direttamente le immagini satellitari, le quali mostrano la presenza quasi assoluta del Sole.

METEO 10 MARZO 2021 | La perturbazione avrà effetti sulle regioni meridionali almeno fino al tramonto: ci aspettiamo nubi su Puglia, Basilicata, Campania meridionale, Calabria e anche Sicilia (qui peggioramento dalla tarda mattina). Qualche acquazzone o temporale pomeridiano sarà possibile anche sul Lazio centro-meridionale (tra le province di Roma, Latina e Frosinone).

Piogge in Puglia fino al primo pomeriggio, mentre su Cilento, Basilicata e Calabria resisteranno a sprazzi fino al tramonto.

In Sicilia arriveranno deboli piogge specie sui versanti tirrenici di palermitano e messinese tra pomeriggio e sera, mentre sul resto dell’isola sarà possibile qualche locale temporale sui settori interni e poco altro.

Certamente entro sera (indicativamente entro le 21-22) il tempo migliorerà su tutto il Meridione.

A cura di Raffaele Laricchia

