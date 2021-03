Previsioni meteo: la settimana prossima l’Italia ripiomba in inverno con tanto freddo e neve

Il tempo volge verso un netto miglioramento sulla penisola grazie a un rinforzo dell’alta pressione che piloterà correnti occidentali più miti e quindi un aumento generale delle temperature nei prossimi giorni. Si tratterà però di una fase transitoria, destinata a durare molto poco.

Fra Domenica e Lunedì infatti lo scenario barico europeo muterà drasticamente: l’indebolimento del vortice polare e la contemporanea formazione di un blocco anticiclonico in Atlantico, esteso fra penisola iberica e Gran Bretagna, favoriranno la discesa di aria fredda verso l’area mediterranea.

Gli effetti sulla nostra penisola saranno un nuovo calo termico, forti venti dai quadranti settentrionali e instabilità che andrà ad interessare soprattutto il centro-sud e il versante adriatico, con nevicate a quote montuose (generalmente al di sopra degli 800-900 metri).

Attenzione, però, perché questo primo impulso freddo potrebbe essere seguito da una ulteriore ondata di aria fredda di origine artico-continentale. Analizzando le ultime elaborazioni dei modelli matematici, le probabilità che ciò avvenga sono abbastanza elevate.

L’Italia potrebbe essere interessata quindi da aria ancor più fredda a partire dal 16/17 Marzo, per diversi giorni, probabilmente almeno fino al 19/20 Marzo, quando potrebbe raggiungersi l’apice di questa fase invernale.

Insieme al freddo potrebbe tornare anche la neve su diverse zone d’Italia: le correnti nord-orientali dovrebbero favorire nevicate soprattutto lungo le regioni adriatiche e la fascia appenninica, a quote via via più basse (collinari), nel periodo attorno al 20. Il Nord Italia e le aree tirreniche invece potrebbero restare all’asciutto, seppure con temperature ugualmente rigide: in Pianura Padana i valori minimi scenderanno facilmente sotto lo zero.

Va detto che non è ancora possibile entrare nel dettaglio soprattutto per quanto concerne precipitazioni e zone più colpite. La distanza temporale rende necessarie delle conferme su quest’ultima previsione. A ogni modo è chiaro che l’inverno tornerà a fare la voce grossa nel corso della prossima settimana.

Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati!

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>