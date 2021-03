Undicesima eruzione dell’Etna: spettacolo notturno con fontane di lava ed esplosioni

Undicesima eruzione dell’Etna del 2021. Nella notte spettacolare parossismo con fontane di lava ed esplosioni. Pioggia di cenere nel catanese.

Tra ieri sera e oggi 10 marzo 2021 è andata in scena l’undicesima eruzione dell’Etna di questo incredibile e movimentato 2021. Si tratta dell’undicesimo parossismo consecutivo, che arriva dopo pochissimi giorni dell’eccezionale pioggia di cenere e lapilli che ha colpito il catanese.

Il tremore vulcanico era già in aumento da ieri pomeriggio e tutto lasciava pensare all’arrivo di una forte eruzione in tarda sera e nella notte, poi puntualmente verificatasi. Enormi fontane di lava sono state sprigionate dal cratere dell’Etna, mentre in atmosfera si è innalzata una grossa nube di gas e cenere che, purtroppo, hanno dato vita all’ennesima pioggia “nera” sui versanti orientali del vulcano.

Colpiti maggiormente i centri abitati di Sant’Alfio, Milo, Fornazzo, Giarre, Fiumefreddo, Mascali, Piedimonte etneo, Fondachello.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook