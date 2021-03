Russia: spettacolari “pilastri di luce” compaiono in cielo

Meravigliosi pilastri di luce (light pillars) nei gelidi cieli della Russia. La spiegazione del fenomeno.

Un fenomeno ottico davvero particolare ed affascinante si è manifestato nei cieli della Russia, precisamente nella località di Tyoplaya Gora, creando stupore e curiosità tra la gente. Stiamo parlando dei “light pillars“, ovvero i “pilastri di luce“, un fenomeno ottico tipico dei settori polari o comunque dei territori estremamente freddi.

Il pilastro di luce è un fenomeno ottico atmosferico in cui un raggio di luce verticale si estende sopra una sorgente luminosa: l’effetto è creato dal riflesso della luce su numerosi e piccoli cristalli di ghiaccio sospesi in atmosfera sia a bassa quota che ad alta quota. Cristalli di ghiaccio a tutte le quote atmosferiche è possibile trovarli solo su regioni caratterizzate da clima decisamente gelido, proprio come la Russia.

La fonte della luce, da cui poi parte il riflesso verso l’alto che origina il pilastro, può essere un banale lampione o addirittura il Sole nel momento in cui sta tramontando o sorgendo.

I cristalli di ghiaccio che originano i pilastri di luce sono generalmente costituiti da piattaforme esagonali, che tendono a orientarsi più o meno orizzontalmente mentre cadono nell’aria. Ogni fiocco funge da piccolo specchio che riflette le fonti di luce che sono opportunamente posizionate al di sotto di esso e la presenza di fiocchi a una diffusione di altitudini provoca l’allungamento verticale del riflesso in una colonna. Più grandi e numerosi sono i cristalli, più pronunciato diventa questo effetto.

A cura di Raffaele Laricchia

