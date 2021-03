Doppia intensa scossa di terremoto tra Macedonia e Albania, paura a Skopje

Tremano i Balcani, due intense scosse di terremoto in tarda sera, epicentro in Macedonia. Paura a Skopje.

Due scosse di terremoto relativamente intense sono state registrate oggi 12 marzo 2021, esattamente alle 22.17 e alle 22.28, sui Balcani tra Macedonia e Albania. Il doppio sisma è stato ben avvertito in una vasta area balcanica ma in maniera particolare nella capitale macedone Skopje.

Secondo i dati del centro sismico EMSC il primo terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 4.9, mentre il secondo la magnitudo 4.8. Ipocentro localizzato a 10 km di profondità. Epicentro delle due scosse in Macedonia nei pressi di Manrovi e Leunovo, a sud-ovest di Gostivar. Il doppio sisma è stato nettamente avvertito nella capitale Skopje, distante circa 60 km dall’epicentro. Paura anche in Albania, distante poco meno di 20 km.

Tremori avvertiti anche a Tirana. Al momento non ci sono danni a cose o persone.

A cura di Raffaele Laricchia

