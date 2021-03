Previsioni meteo: confermata ondata di freddo ad inizio settimana, crollano le temperature e arriva maltempo

Ruggito dell’inverno ad inizio settimana. Freddo e anche neve in alta collina in arrivo al centro-sud. Cappotti e sciarpe a portata di mano!

L’inverno tornerà a farsi vivo nel Mediterraneo proprio sul finire della stagione, quando ormai tutti sembravano piuttosto fiduciosi sul proseguimento delle belle giornate e del clima mite. Ebbene a breve cambierà tutto e saremo nuovamente costretti a ricorrere a cappotti e sciarpe, su tante nostre regioni.

Come già vi anticipammo in questo articolo l’aria fredda inizierà ad affluire in Italia già da domenica grazie all’ingresso di un fronte freddo di origine artica, il quale dispenserà anche rovesci e nevicate fino in alta collina.

Da lunedì si aprirà un periodo decisamente più freddo e instabile perlopiù sul centro-sud per effetto di correnti piuttosto fredde e tese dai Balcani: queste porteranno un netto calo termico su tutta la penisola (ovviamente in modo più marcato sulle regioni adriatiche) ed anche condizioni di spiccata instabilità .

L’apice del maltempo è atteso tra martedì pomeriggio e mercoledì grazie alla formazione di una depressione tra basso Tirreno e mar Ionio, alimentata proprio dall’aria fredda di origine artica che arriverà dai Balcani. Questa depressione porterà piogge diffuse, locali temporali e anche tanta neve in Appennino a quote via via sempre più basse.

I fiocchi bianchi potranno raggiungere anche le colline di Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Lazio, Umbria, Marche, Basilicata e Calabria (generalmente oltre i 500-700 metri). Più in basso solo piogge, rovesci, temporali e anche locali grandinate o episodi di neve tonda, il tutto condito da venti freddi di tramontana e temperature massime non oltre 8-10°C sulle coste (in presenza del Sole).

Nel video vi abbiamo spiegato la situazione prevista per la prima metà della prossima settimana:



A cura di Raffaele Laricchia

