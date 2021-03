Fulmine colpisce 4 ragazzi che si riparavano sotto albero: 3 feriti e 1 morto [VIDEO SHOCK]

Drammatico incidente in India: quattro uomini sono stati colpiti da un fulmine che ha centrato un albero sotto il quale si trovavano per ripararsi dalla pioggia.

Una telecamera di sorveglianza ha ripreso la terribile scena: il filmato mostra i quattro ragazzi cadere a terra pochi istanti dopo il fulmine. L’incidente è avvenuto nella località di Gurugram, nell’area residenziale di Vatika India Next.

Tutti e quattro gli uomini sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Purtroppo uno dei quattro versava fin da subito in condizioni critiche e non ce l’ha fatta.

L’accaduto deve ricordare come sia da evitare fortemente di sostare nei pressi di un albero durante un temporale, soprattutto se accompagnato da frequenti e vicine fulminazioni.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook